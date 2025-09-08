Muy cerca de una edición más del Clásico de Clásicos entre América y Guadalajara, son muchas las especulaciones de qué equipo llega en mejor momento para este esperado duelo del futbol mexicano o cuál de ellos será capaz de llevarse la victoria.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es muy clara sobre qué equipo está jugando mejor, mientras las Águilas marchan invictos en el subliderato de la competencia, con cinco victorias y dos empates; el Guadalajara navega en el puesto 16 al acumular cuatro derrotas, un empate y solamente un triunfo.

PUBLICIDAD

Tomando estos números, en el que el América cuenta con 17 puntos y 15 goles a favor, ante los 12 goles en contra y solamente cuatro unidades de las Chivas, todos los momios se encuentran a favor del equipo azulcrema, desde la victoria hasta el primer anotador del partido.





América gana -172

Guadalajara gana +433

Primer gol América -217

Primer gol Guadalajara +185

Saint-Maximin anota +333

Alan Pulido anota +325