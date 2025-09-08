    Clásico América vs. Chivas

    Para el Clásico Nacional América es amplio favorito sobre Chivas

    En el tema de las apuestas para el Clásico América vs. Chivas hay un claro favorito en los momios.

    Muy cerca de una edición más del Clásico de Clásicos entre América y Guadalajara, son muchas las especulaciones de qué equipo llega en mejor momento para este esperado duelo del futbol mexicano o cuál de ellos será capaz de llevarse la victoria.

    La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es muy clara sobre qué equipo está jugando mejor, mientras las Águilas marchan invictos en el subliderato de la competencia, con cinco victorias y dos empates; el Guadalajara navega en el puesto 16 al acumular cuatro derrotas, un empate y solamente un triunfo.

    Tomando estos números, en el que el América cuenta con 17 puntos y 15 goles a favor, ante los 12 goles en contra y solamente cuatro unidades de las Chivas, todos los momios se encuentran a favor del equipo azulcrema, desde la victoria hasta el primer anotador del partido.


    • América gana -172
    • Guadalajara gana +433
    • Primer gol América -217
    • Primer gol Guadalajara +185
    • Saint-Maximin anota +333
    • Alan Pulido anota +325

    Sin embargo, cabe recordar que en el futbol mexicano, en especial en un Clásico, trátese del que se trate, muchas veces los números no importan, ya que un partido de esta índoles se juega diferente, con garra, a darlo todo y a morirse en la cancha, por lo que el Clásico América vs. Chivas es de difícil pronóstico.

