América y Chivas tienen un historial de grandes juegos, y hazañas uno contra otro, pero también cuentan con un currículo en el que se enmarcan partidos en los que la violencia desbordó los ánimos y todo terminó a puños, y patadas.

En ellas han participado legendarios jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez, Alfredo Tena, Eduardo Cisneros, Roberto Gómez Junco y Luis García solo por mencionar unos cuantos.

Y aquí te presentamos un puñado de ellos que el gran público recuerda entre la desaprobación de la violencia y la nostalgia de los clásicos de antaño.

Invierno 1999



América 0-1 Chivas

Guadalajara le quitó el invicto a las Águilas en su propia casa, el Estadio Azteca, y al final del partido, que ya traía los ánimos caldeados, Felipe Robles se acercó a Cuauhtémoc Blanco que lo señalaba con un dedo y le decía algo. Robles lo tomó de la mano, quitándosela de encima y Blanco respondió con un puñetazo.

Germán Villa entonces intervinó y dió un empujó a Felipe, y este respondió con una patada a la zona blanda de Cuauhtémoc y los empujones se extendieron.

Temporada 86-87



América 1-0 Chivas

Estadio Azteca

Fernando Quirarte, de Guadalajara, fue expulsado a los 72 minutos por darle un cabezazo a Eduardo Bacas, de América, y después Carlos Hermosillo provocó a Quirarte y dio inició la bronca más encarnizada entre ambos clubes que se recuerde. Participaron todos los jugadores, cuerpos técnicos y demás de ambos clubes.

Al irse del campo de juego por no poder continuar con el cotejo, el árbitro Antonio R. Márquez dijo que todos estaban expulsados. Solo 45 días más tarde, se jugaron los minutos restantes del partido en circunstancias poco usuales, pero el marcador ya no se movió.

Semifinal temporada 1982-83



América 0-3 Chivas

Estadio Azteca

América consiguió 61 puntos, el máximo puntaje en la historia de los torneos largos. Carlos Reinoso era el técnico y únicamente perdió tres veces a lo largo del campeonato. Sin embargo, no fue campeón. Chivas les eliminó en las semifinales.

Las Águilas ganaron 2-1 el juego de ida de esas semifinales, pero en la vuelta Guadalajara los venció 0-3 en el Estadio Azteca. Las jugadas violentas y burlas a lo largo de los dos partidos habían sido muchas, como la patada de Eduardo Cisneros a Norberto Outes que dio pie a una primera bronca, pero tras el tercer gol, que fue de Rivas a los 88, Roberto Gómez Junco se burló frente a la banca americanista, con los dedos les indicó “tres, tres”.

Hicieron lo mismo desde la banca los suplentes de Chivas. Hugo de Anda, preparador físico de los amarillos, no soportó más y explotó. La bronca fue colosal y se sigue recordando hasta la fecha.