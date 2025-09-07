    América

    Broncas inolvidables del Clásico Nacional, América vs. Chivas

    Los encuentros entre los dos grandes no han estado exentos de incidentes violentos a lo largo de la historia.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Las broncas inolvidables del Clásico Nacional, América vs Chivas

    América y Chivas tienen un historial de grandes juegos, y hazañas uno contra otro, pero también cuentan con un currículo en el que se enmarcan partidos en los que la violencia desbordó los ánimos y todo terminó a puños, y patadas.

    En ellas han participado legendarios jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez, Alfredo Tena, Eduardo Cisneros, Roberto Gómez Junco y Luis García solo por mencionar unos cuantos.

    PUBLICIDAD

    Y aquí te presentamos un puñado de ellos que el gran público recuerda entre la desaprobación de la violencia y la nostalgia de los clásicos de antaño.

    Invierno 1999


    América 0-1 Chivas

    Guadalajara le quitó el invicto a las Águilas en su propia casa, el Estadio Azteca, y al final del partido, que ya traía los ánimos caldeados, Felipe Robles se acercó a Cuauhtémoc Blanco que lo señalaba con un dedo y le decía algo. Robles lo tomó de la mano, quitándosela de encima y Blanco respondió con un puñetazo.

    Germán Villa entonces intervinó y dió un empujó a Felipe, y este respondió con una patada a la zona blanda de Cuauhtémoc y los empujones se extendieron.

    Temporada 86-87


    América 1-0 Chivas
    Estadio Azteca

    Fernando Quirarte, de Guadalajara, fue expulsado a los 72 minutos por darle un cabezazo a Eduardo Bacas, de América, y después Carlos Hermosillo provocó a Quirarte y dio inició la bronca más encarnizada entre ambos clubes que se recuerde. Participaron todos los jugadores, cuerpos técnicos y demás de ambos clubes.

    Al irse del campo de juego por no poder continuar con el cotejo, el árbitro Antonio R. Márquez dijo que todos estaban expulsados. Solo 45 días más tarde, se jugaron los minutos restantes del partido en circunstancias poco usuales, pero el marcador ya no se movió.

    Semifinal temporada 1982-83


    América 0-3 Chivas
    Estadio Azteca

    PUBLICIDAD

    América consiguió 61 puntos, el máximo puntaje en la historia de los torneos largos. Carlos Reinoso era el técnico y únicamente perdió tres veces a lo largo del campeonato. Sin embargo, no fue campeón. Chivas les eliminó en las semifinales.

    Las Águilas ganaron 2-1 el juego de ida de esas semifinales, pero en la vuelta Guadalajara los venció 0-3 en el Estadio Azteca. Las jugadas violentas y burlas a lo largo de los dos partidos habían sido muchas, como la patada de Eduardo Cisneros a Norberto Outes que dio pie a una primera bronca, pero tras el tercer gol, que fue de Rivas a los 88, Roberto Gómez Junco se burló frente a la banca americanista, con los dedos les indicó “tres, tres”.

    Hicieron lo mismo desde la banca los suplentes de Chivas. Hugo de Anda, preparador físico de los amarillos, no soportó más y explotó. La bronca fue colosal y se sigue recordando hasta la fecha.

    Video Héctor Reynoso confiesa con quien se “enganchó de más” del América

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Santos Laguna, campeón del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX 2025

    Santos Laguna, campeón del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX 2025

    1 min
    Los ricos también lloran': el Clásico de México se convirtió en telenovela

    Los ricos también lloran': el Clásico de México se convirtió en telenovela

    3 min
    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    2:58
    La anécdota de Ramón Morales y un penal que no tenía intención de ejecutar

    La anécdota de Ramón Morales y un penal que no tenía intención de ejecutar

    2:09
    Una derrota ante América pone en riesgo proceso de Milito: Ramón Morales

    Una derrota ante América pone en riesgo proceso de Milito: Ramón Morales

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico América vs. Chivas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD