Video ¡Bombazo! Leyenda de Chivas confiesa que era americanista

Jonny Magallón, histórico futbolista de Chivas, acaba de romper el corazón de los Chivahermanos con sorprendentes declaraciones previo al Clásico Nacional del Torneo Apertura 2025.

Y es que en plática con Yosgart Gutiérrez en su podcast El Reportero, el exdefensa del Guadalajara reveló que en su niñez era aficionado del América.

“De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir”, confesó entre risas.

Magallón contó que quedó enamorado de Chivas desde la primera vez que pisó Verde Valle, donde se formó para debutar en Primera División y a la postre ser campeón con el Rebaño en el Torneo Apertura 2006 bajo las órdenes de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

“Yo llegué a la Tercera División a los 17 años y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño.

“Era increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué“, expresó.

El Clásico Nacional América vs. Chivas vivirá una edición más el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes; el partido es parte de la Jornada 8 del Apertura 2025.

¿Qué fue de Jonny Magallón tras salir de Chivas?

Jonny Magallón jugó en Chivas hasta el 2012 cuando fue transferido a León donde también hizo historia al ganar un bicampeonato de Liga MX.

En 2016 sorprendió al emigrar a Argentina con Lanús, donde apenas jugó un semestre antes de volver a México para firmar con Mineros de Zacatecas.

Magallón se retiró a inicios del 2021 tras militar en el Club Atlético Jalisco que formó parte de la extinta Liga de Balompié Mexicano.