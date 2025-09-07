    Clásico América vs. Chivas

    Leyenda de Chivas revela que era fan del América previo al Clásico Nacional

    Canterano y campeón con el Rebaño soltó un bombazo de cara al Clásico Nacional del Apertura 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Bombazo! Leyenda de Chivas confiesa que era americanista

    Jonny Magallón, histórico futbolista de Chivas, acaba de romper el corazón de los Chivahermanos con sorprendentes declaraciones previo al Clásico Nacional del Torneo Apertura 2025.

    Y es que en plática con Yosgart Gutiérrez en su podcast El Reportero, el exdefensa del Guadalajara reveló que en su niñez era aficionado del América.

    PUBLICIDAD

    “De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir”, confesó entre risas.

    Magallón contó que quedó enamorado de Chivas desde la primera vez que pisó Verde Valle, donde se formó para debutar en Primera División y a la postre ser campeón con el Rebaño en el Torneo Apertura 2006 bajo las órdenes de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

    “Yo llegué a la Tercera División a los 17 años y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño.

    “Era increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué“, expresó.

    El Clásico Nacional América vs. Chivas vivirá una edición más el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes; el partido es parte de la Jornada 8 del Apertura 2025.

    ¿Qué fue de Jonny Magallón tras salir de Chivas?

    Jonny Magallón jugó en Chivas hasta el 2012 cuando fue transferido a León donde también hizo historia al ganar un bicampeonato de Liga MX.

    En 2016 sorprendió al emigrar a Argentina con Lanús, donde apenas jugó un semestre antes de volver a México para firmar con Mineros de Zacatecas.

    Magallón se retiró a inicios del 2021 tras militar en el Club Atlético Jalisco que formó parte de la extinta Liga de Balompié Mexicano.

    Video ¡Esa mano, VAR! Cachan al ‘Bofo’ Bautista dando ‘mordida’ a policías

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    2 min
    Broncas inolvidables del Clásico Nacional, América vs. Chivas

    Broncas inolvidables del Clásico Nacional, América vs. Chivas

    1 min
    Los ricos también lloran': el Clásico de México se convirtió en telenovela

    Los ricos también lloran': el Clásico de México se convirtió en telenovela

    3 min
    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    1 min
    América supera ampliamente a Chivas en valor de nómina

    América supera ampliamente a Chivas en valor de nómina

    1 min
    Captan al Bofo Bautista sobornando a policías en Guadalajara previo al Clásico

    Captan al Bofo Bautista sobornando a policías en Guadalajara previo al Clásico

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasGuadalajaraAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD