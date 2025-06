¿’Pantera’ Zuñiga como refuerzo del América? Esto responden en Xolos

‘Loco’ Abreu era técnico de Dorados de Sinaloa y por reglamento no podía pasar a un nuevo club, aunque ahora ya aparecerá como el estratega oficial del equipo tanto para el nuevo semestre del futbol mexicano como para la Leagues Cup 2025.

“En el caso de la Pantera es un periodo y una temporada de rumores por todos lados de jugadores que se pueden venir y que se pueden ir. En el caso de la Pantera no ha habido nada. Sebastián y el cuerpo técnico lo ven muy bien, pero son sólo eso, rumores”, indicó Juan Pablo Santisgo, director deportivo de Xolos de Tijuana.

EL ESTILO QUE ‘LOCO’ ABREU IMPONDRÁ EN XOLOS DE TIJUANA

El estratega uruguayo habló también de la forma en la que quiere jugar, asegura no llega a vender espejitos y tampoco quiere que sus jugadores se dejen ver en fiestas o en eventos sociales si vienen de una derrota.

“Lo que tratamos de hacer es un catenaccio a la hora de no tener el balón, la defendemos a morir, cero en el arco; cuando la tenemos (la pelota) amplitud y juego asociado, hacer una mezcla de Uruguay con México, pero siendo más vertical a la hora de llegar. Menos tiki tiki y más tiki taka”, indicó Sebastián Abreu.

“En los entrenamientos se realiza también la competitividad para ganar, no es lo mismo ganar que perder. Perder te tienes que ir para tu casa; ‘no, que me invitaron a un restaurant’, ¡las bolas, qué restaurant, perdiste! ¡Qué vas a mostrar la cara que estás disfrutando!

“¿Ganaste? Salte con la familia, te fuiste a tomar un vino, una cerveza, un tequila, te fuiste a comer unos tacos, cómo no. Si ganaste, la sensación es linda y todo eso. Me dirán: ‘antiguo’, pero es lo que siento. Para mí ganar y perder no es lo mismo”, recalcó ‘Loco’ Abreu.