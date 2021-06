Paco Jémez explicó su colaboración en el título de Cruz Azul

"Cuando nosotros fuimos a México la presión real que había era que tenía que ser campeón y yo decía que sí, pero antes de ser campeón tienes que ser un equipo que esté todos los campeonatos metido en los playoffs, no puedes pretender que un equipo que lleva seis campeonatos sin clasificar, de golpe y porrazo se clasifique y gane, es muy complicado, el primer paso es estar siempre entre los mejores y clasificar y Cruz Azul desde que llegamos empezó a hacerlo, a partir de ahí siempre clasificó, por lo que una vez que estás dentro y haces la temporada que hizo Cruz Azul, el mejor equipo de largo en la Liga Mexicana, comenté que este era el año que la íbamos a ganar y no me he equivocado", dijo en exclusiva para TUDN.