“Agradecerles mucho por todo su apoyo, por todo, por siempre estar cada partido, cada fin de semana donde nos parábamos, parecíamos locales y bueno, gracias, gracias a esa bonita afición que me cobijó”

“Como le dije al principio, a lo mejor los que no creían en mí, poco a poco fueron creyendo en mí y vieron las ganas y el hambre que tenía de defender este escudo y hoy puedo decirles que me voy, pero como un aficionado más del Club América y que sepan que aquí va a tener un americanista de corazón”, dijo Calderón.

Antes de que se hiciera oficial su cesión al cuadro de los Rayos, el futbolista dio de que hablar en redes sociales al indicar que él no quería dejar al América .

“Que sepan que me quise quedar… no dependió de mi 🤷🏼‍♂️ pero los llevaré dentro de mi corazón… gracias a toda la bonita gente que me brinda apoyo y a los que lo también les agradezco… quise hacer más historia pero volverá a llegar mi momento soñemos con eso", escribió el Chicote en Instagram.