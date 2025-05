El atacante mexicano destaca que no solo ante Pachuca se dejaron ir oportunidades, al mencionar que en el primer partido fue igual son situaciones que suceden, peor sería que no se generaran, tenemos que concretarlas y ganar el partido.

Del arbitraje señala no hay queja ya que considera que en la cancha las jugadas son muy rápidas, una mano, una entrada. “No he visto la jugada no es si es sancionable, tendría que verlo y queda a criterio del árbitro, en el VAR, sino lo marcan es por algo, no nos quejamos del arbitraje para nada”.