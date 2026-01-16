Liga MX Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida" El estratega de Cruz Azul reconoció que el futbolista se había convertido en un ídolo del equipo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Larcamón rompe el silencio sobre la polémica salida de Nacho Rivero

Nacho Rivero se convirtió en uno de los referentes de Cruz Azul en los últimos años, pero para sorpresa de muchos dejó al equipo y regresó a Xolos para el Clausura 2026 y ante esto Nicolás Larcamón habló sobre su polémica salida.

En entrevista para TUDN, el e stratega de la Máquina señaló que será al final del mercado de fichajes cuando se entienda porque el mediocampista no siguió con los Celestes.

PUBLICIDAD

“ Lo de Nacho fue una decisión muy jodida, muy difícil, porque estábamos primeramente muy claros de que es un jugador emblema, un ídolo de la historia reciente del club, incluso todavía muy vigente, a pesar de sus 33 años”

“ Siento que al término del mercado, la decisión de Nacho va a tener mucho más sentido y creo que la gente va a comprender de que más allá de lo difícil de la salida de un jugador con esa historia y con ese con ese cariño logrado dentro de la de la afición… las decisiones muchas veces se toman en definitiva, siempre se deben tomar más con la cabeza que con el corazón y a pesar de eso, yo confío que al término del mercado muchos van a entender cuál era el principal objetivo y espero consumado el mercado en ese objetivo que decía de ir a más va a ser evidente”, indicó Nicolás Larcamón.

Nacho Rivero se marchó de Cruz Azul como leyenda. En cinco años y medio ganó cuatro títulos: la Liga MX en el Clausura 2021, el Campeón de Campeones ese mismo año, la Supercopa de la Liga MX en 2022, y la Concacaf Champions Cup del año pasado.

El mediocampista uruguayo defendió la camiseta celeste en 236 encuentros y registró 27 goles y 19 asistencias.