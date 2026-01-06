Liga MX Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta El futbolista uruguayo publicó un emotivo adiós como jugador de La Máquina a horas del inicio del Clausura 2026.

Video El adiós de Nacho Rivero que pone a soñar a la afición de Cruz Azul

Luego de conquistar cuatro títulos como jugador y capitán del Cruz Azul, Ignacio Rivero saldrá del equipo celeste para la Liga MX Clausura 2026 en una baja que cimbró a los aficionados de la institución cementera, pues se trataba de uno de sus jugadores referentes.

Fue en las recientes horas que se supo de la salida del futbolista uruguayo de 33 años de edad rumbo a Xolos de Tijuana donde militó antes de incorporarse a Cruz Azul en 2021 y donde espera tener más minutos en la cancha de los disputados en su primera etapa.

Ignacio Rivero se despidió con una emotiva carta que publicó en su cuenta personal de Instagram y que generó la reacción incluso de otros compañeros de equipo como Andrés Gudiño Gonzalo Piovi y compañeros de profesión como Sebastián Jurado y Yosgart Gutiérrez.

IGNACIO RIVERO DEJA ABIERTA LA PUERTA EN CRUZ AZUL

Nacho Rivero dedicó unas emotivas palabras a la afición celeste luego de poco más de cuatro años en las filas cementeras donde consiguió una Concacaf Champions Cup, una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Fueron cinco años y medio intensos, de crecimiento, de aprendizaje y de muchísimas emociones que me marcaron para siempre. Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande.

“Juntos vivimos noches inolvidables, celebramos títulos, superamos momentos difíciles y construimos recuerdos que quedarán para siempre. Nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la gente, ese aliento que se siente en cada partido y que empuja incluso cuando las fuerzas parecen faltar.

“Quiero agradecer especialmente al presidente de la institución por la confianza, el respeto y el respaldo durante todo este tiempo, así como también a mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que trabaja día a día en el club.

“Y, por supuesto, gracias a la afición, por el cariño constante, por hacerme sentir en casa y por acompañarme en cada paso. Cruz Azul fue, es y será una parte muy importante de mi camino.