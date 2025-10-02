Una importante baja sufrirán los Tigres para la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en uno de sus duelos más importantes de la competencia, ante Cruz Azul.

Para este importante compromiso, mismo que se disputará en el Estadio Universitario, los comandados por Guido Pizarro se quedarán sin una de sus piezas claves, Nicolás Ibáñez, quien sufrió una importante lesión.

En un comunicado emitido por los Tigres, a través de sus redes sociales, se informó que el delantero sufrió de una lesión en el pie derecho, mismo que lo marginará de las canchas un tiempo, de acuerdo a la evolución de su recuperación.

"Informamos a nuestra afición que Nicolás Ibáñez sufrió una lesión en el empeine derecho tras recibir un pisotón durante el entrenamiento de hoy, por lo que requirió de puntos de sutura. El regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución", informaron.