    Necaxa

    Cruz Azul amarra su boleto a Liguilla con empate ante Necaxa

    El cuadro celeste, con equipo alternativo, saca empate ante Necaxa en arranque de la fecha doble.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Gol de Cruz Azul! Amaury Morales la pone en la esquina del arco

    Cruz Azul empató 1-1 con Necaxa este martes en calidad de visitante, como parte de la actividad de la J ornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    La igualada en Aguascalientes del Cruz Azul le da su boleto a la Liguilla del Apertura 2025, al amarrar de forma matemática su presencia al menos en el Play-In.

    El partido fue bastante accidentado, al tener que salir de cambio por lesiones tanto Gonzalo Piovi, así como Tomás Badaloni, de La Máquina y los Rayos respectivamente.

    Necaxa fue quien tuvo mejores ocasiones de gol sobre la meta de Kevin Mier, quien volvió a la titularidad este martes, y que fue vital para mantener su portería en cero con un par de atajadas de buen nivel.

    Ezequiel Unsain, de lado de los hidrocálidos, también tuvo espectaculares atajadas, pero en el gol del juvenil Amaury Morales, con su disparo dentro del área, poco pudo hacer para evitar el gol celeste al minuto 65.

    Cuando estaba la recta final del encuentro, un golazo de Agustín Palavecino evitó el descalabro con su anotación al minuto 86, para dejar todo parejo en el Estadio Victoria.

    Con este triunfo, Cruz Azul llegó a 29 puntos, empatado en primer lugar con Toluca, pero los Diablos Rojos tienen partido pendiente todavía. Necaxa sigue en el puesto 17 con 10 unidades.

    1 min
    América vs. Puebla: ¿Había penal sobre Alan Cervantes? Esto opina Fernando Guerrero

    1 min
    Chicharito es baja para el Querétaro vs. Chivas de la fecha doble

    1 min
    América se solidariza con los damnificados de Veracruz por las lluvias

    1 min
    Graban momento de 'Chicha' Sánchez con Konan Big y vaya que dolió

    1 min
    Brian Rodríguez renueva contrato con América hasta 2029

