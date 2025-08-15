Tigres cerró su preparación para enfrentar este sábado al América en el Volcán, para sorpresa de futbolistas y cuerpo técnico apareció la figura de Gerónimo Barbadillo para conocer en persona a Ángel Correa, a quien en el partido de mañana le concederá el honor de cederle el histórico número 7 del cuadro Universitario.

El flamante refuerzo de Tigres de inmediato se acercó a platicar con el exfutbolista peruano, compartir experiencias futbolísticas y de vida.

Barbadillo también se dio tiempo para platicar con André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, justo a horas del importante partido ante las Águilas, en la Jornada 5 del Apertura 2025.

En otro video se aprecia cómo acuerdan una carne asada Gerónimo y el estratega de los Universitarios, Guido Pizarro, quien le comenta que la próxima semana no podrá, porque viajan a los Estados Unidos para participar en la Leagues Cup, pero regresando se ponen de acuerdo para el asado.

Tigres ante América es uno de los compromisos más atractivos este fin de semana en la Liga MX y los Universitarios confirmarán ante las Águilas el buen momento por el que pasan a diferencia de los de Coapa, que no han tenido los resultados que el club exige.