    Futbol

    ¡Motivación extra para Tigres, tras visita de leyenda!

    Leyenda del cuadro Universitario se da tiempo para conocer a Ángel Correa y saludar a viejos conocidos del equipo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Motivación extra para Tigres, tras visita de leyenda!

    Tigres cerró su preparación para enfrentar este sábado al América en el Volcán, para sorpresa de futbolistas y cuerpo técnico apareció la figura de Gerónimo Barbadillo para conocer en persona a Ángel Correa, a quien en el partido de mañana le concederá el honor de cederle el histórico número 7 del cuadro Universitario.

    El flamante refuerzo de Tigres de inmediato se acercó a platicar con el exfutbolista peruano, compartir experiencias futbolísticas y de vida.

    PUBLICIDAD

    Barbadillo también se dio tiempo para platicar con André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, justo a horas del importante partido ante las Águilas, en la Jornada 5 del Apertura 2025.

    En otro video se aprecia cómo acuerdan una carne asada Gerónimo y el estratega de los Universitarios, Guido Pizarro, quien le comenta que la próxima semana no podrá, porque viajan a los Estados Unidos para participar en la Leagues Cup, pero regresando se ponen de acuerdo para el asado.

    Tigres ante América es uno de los compromisos más atractivos este fin de semana en la Liga MX y los Universitarios confirmarán ante las Águilas el buen momento por el que pasan a diferencia de los de Coapa, que no han tenido los resultados que el club exige.


    Más sobre Futbol

    1 min
    Alana Flores adelanta la fecha de su boda con Sebastián Cáceres de América

    Alana Flores adelanta la fecha de su boda con Sebastián Cáceres de América

    1 min
    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    1 min
    ¡El 'Memote' acepta abucheos, tras terrible falla en CU!

    ¡El 'Memote' acepta abucheos, tras terrible falla en CU!

    1:12
    Susto de Malagón con la tormenta eléctrica

    Susto de Malagón con la tormenta eléctrica

    1 min
    Marco Farfán, consciente del reto que es jugar en Tigres

    Marco Farfán, consciente del reto que es jugar en Tigres

    Relacionados:
    FutbolTigresGerónimo Barbadillo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD