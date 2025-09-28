Sergio Ramos explotó con dura crítica contra el arbitraje por los goles anulados en el triunfo de Monterrey vs. Santos, en actividad de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El español posteó a través de las redes sociales una respuesta en Instagram, dentro de la publicación del perfil de @layvtime, casi al acabar el partido en el Estadio BBVA.

¿CÓMO FUERON LOS GOLES ANULADOS A SERGIO RAMOS?



Sergio Ramos tuvo dos goles anulados vía VAR este pasado sábado, ambos con muy polémicas decisiones por parte del cuerpo arbitral encargado del Videoarbitraje, comandado por Luis Enrique Santander como árbitro central.

El primero se lo invalidaron por un fuera de lugar que es muy milimétrico por su posición y la del de defensa que estaba en línea.

El segundo, por otra parte, no se le contó por marcar una falta previa del mismo Sergio Ramos sobre José Abella, que a ojos de muchos no fue un contacto como para que se anulara.

"Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego …Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy", dijo el español.

Rayados venía de perder 6-2 ante Toluca en partido donde Sergio Ramos falló un penal al cobrarlo a lo Panenka, por lo que estos goles hubieran sido una forma de lavar su error a media semana.