Con la renovación del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed y de algunos elementos que han sido pilares para el conjunto de los Diablos Rojos, se fortalecen las expectativas de consolidar a este como un equipo de época, por lo que tras la conquista del ansiado título 11, el compromiso del Toluca FC es ir por más.

En el caso del equipo de trabajo que acompaña a Antonio el “Turco” Mohamed como parte de su cuerpo técnico, han renovado su compromiso contractual con los Diablos Rojos del Toluca.

PUBLICIDAD

También se han asegurado su continuidad con el equipo escarlata jugadores que se han caracterizado por su regularidad y entrega. Tal es el caso de Jesús “Canelo” Angulo, reporta actividad en 8 partidos, con tres goles y dos asistencias tan solo en el torneo de Liga.

En su segunda etapa con los Diablos, Alexis Vega se ha convertido en estandarte y en “el motor futbolístico” del equipo. El jugador de 27 años de edad pasa por gran momento y no ha ocultado su cariño por los colores del Deportivo Toluca FC y sus deseos de seguir escribiendo una historia ganadora como parte de este gran club, es por ello que no dudó en renovar contrato con los escarlatas y continuará regalándonos su buen futbol.

Otro de los Diablos que no dudó en firmar su permanencia en el conjunto de los Diablos Rojos es Marcel Ruiz, el buen momento que vive con el equipo escarlata, su compromiso y ganas de seguir trascendiendo en lo futbolístico como parte de este equipo, lo llevó a extender la relación con el club de nuevo.

En el presente torneo de la Liga MX, Marcel Ruiz, de 24 años de edad, ha disputado 8 partidos, en los que contabiliza dos goles e igual número de asistencias.