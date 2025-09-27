Monterrey vs. Santos de la Jornada 11 en la Liga MX Apertura 2025 mostró apenas en el primer tiempo una jugada polémica que desató la molestia e incredulidad del cuadro local luego de que se anularan dos goles del central español Sergio Ramos, uno en cada tiempo.

Con el Estadio BBVA como escenario, la primera jugada controvertida fue tras un centro medido de Oliver Torres al área por el costado de la izquierda para que el español Sergio Ramos rematara con un testarazo que se fue a guardar a las redes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el árbitro central Luis Enrique Santander determinó posición adelantada y tras la revisión en el VAR, el tanto del Monterrey no subió al marcador y se mantuvo el 0-0 ante Santos Laguna en una jugada controvertida, de nuevo, por la posición de los vectores.

Fue en el segundo tiempo que Sergio Ramos volvió a anotar un centro por derecha, esta vez no había posición adelantada y salvo el criterio del juez de línea como del árbitro Luis Enrique Santander, una posible falta en el área del español pudo generar la anulación, pero sin que ésta fuera clara y certera.

El capitán Sergio Ramos jugaba su décimo partido del Apertura 2025, todos como titular y parecía hallar su segundo gol del torneo, sólo se perdió un juego en el semestre por suspensión en lo que es apenas su segundo torneo en el futbol mexicano.

Monterrey se mantiene en la lucha por el liderato con Domenec Torrent como estratega en una lucha encarnizada a lado de Cruz Azul y Toluca, éste que incluso lo hizo quedar mal en la pasada fecha doble tras goleada de 6-2 en la capital del Estado de México.