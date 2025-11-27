    Liga MX

    Monterrey vs. América: Sergio Ramos lanza mensaje tras iniciar la Liguilla con triunfo

    El central español lanzó una contundente publicación de cara al partido de vuelta de Cuartos de Final en el Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Intimida al América? El mensaje de Sergio Ramos después de vencer a las Águilas

    Luego de la victoria por 2-0 en la ida de Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025, Sergio Ramos lanzó un contundente mensaje hacia las Águilas del América de cara al partido de vuelta este fin de semana por el pase a las Semifinales.

    Con gol de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky, Monterrey se impuso en casa con cómoda ventaja, pero con el denominado marcador más engañoso en el futbol, pues el juego de vuelta será en casa de las Águilas para tratar de finiquitar la clasificación.

    “Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!”, publicó Sergio Ramos en su cuenta personal de Instagram horas después del encuentro de ida.

    ¿QUÉ NECESITA MONTERREY PARA CLASIFICAR A LAS SEMIFINALES?

    Si bien dos goles de ventaja lucen cómodos, en caso de que Rayados pierda el juego de vuelta de Cuartos de Final por diferencia de dos goles, estará eliminado; pues en caso de un empate global, el primer criterio de desempate es la posición final en la tabla de posiciones tras 17 jornadas diputadas en el torneo regular.

    Para clasificar, Monterrey necesita conservar el cero en su puerta, un empate o una victoria le da el boleto a la antesala de la Final de la Liga MX, incluso hasta una derrota por un gol de diferencia, pero si pierde por diferencia de dos o más goles, entonces deberá hacer las maletas y preparar las vacaciones de cara al siguiente torneo.

    Como local, América sólo perdió un partido en el Apertura 2025, fue el Clásico Nacional ante Chivas. Monterrey, por su parte, ganó cuatro, empató uno y perdió otros cuatro en calidad de visitante este semestre.

    La última vez que Monterrey visitó al América fue en la Final del Apertura 2024 cuando perdió 2-1 en el juego de ida, en la vuelta epató 1-1 en la Sultana del Norte y dio el título a los de Coapa.

