Monterrey vs. América será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 debido a que es entre dos equipos que contienden en la parte alta de la tabla de posiciones y luego de la derrota de las Águilas en el Clásico ante Chivas.

Tras el juego frente al Guadalajara, el conjunto de Coapa reportó como lesionados a Henry Martín y Sebastián Cáceres, el primero estará fuera de circulación algunas semanas a espera de la evolución de su lesión y de cara a dos partidos consecutivos como visitantes.

Mientras, el uruguayo Sebastián Cáceres logró recuperarse y estará disponible para enfrentar a Rayados en Monterrey este sábado en busca de acortar distancias con el líder, con 21 puntos; por 17 de las Águilas.

Cáceres está recuperado al 100 por ciento de una molestia muscular que presentó durante el Clásico América vs. Chivas del fin de semana pasado y ya entrenó al parejo del grupo para jugar ante Rayados, de acuerdo con información de Gibrán Araige para TUDN.

Sebastián Cáceres ha jugado seis partidos, todos como titular, en lo que va del semestre de la Liga MX, acumula tres tarjetas amarillas y verá acción en un duelo en el que Monterrey recupera a Sergio Ramos tras suspensión, por lo que se prevé sea uno de los más intensos de la jornada.