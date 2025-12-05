    Liga MX

    Monterrey pierde a Jesús 'Tecatito' Corona para la vuelta de las semifinales

    El técnico de Rayados tendrá que ajustar el ataque en el Nemesio Díez ante la baja de último momento.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Pésimas noticias para Rayados para la semifinal en Toluca

    Toluca recibirá a Monterrey en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

    La serie entre estas dos escuadras está a favor de los Rayados, luego del juego de ida que se llevó a cabo en el Gigante de Acero con la gran anotación de Germán Berterame en el primer tiempo.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, hay malas noticias para los regios, el equipo viajó a la ciudad de Toluca sin Jesús Manuel Corona, el atacante no se alcanzó a recuperar de la lesión que sufrió en la ida y decidieron no arriesgarlo.

    Por otro lado, hay una buena noticia, Lucas Ocampos si realizó el traslado a la capital choricera, pero solo jugará si es muy necesario, recordar que fue operado de una mano luego de un accidente en su casa.

    Ahora, Domenéc Torrent tendrá que mover sus piezas para ajustar la parte ofensiva y no dejar solo a Germán Berterame en el ataque.

    El partido iniciará en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

    Video Así puedes ver el Toluca vs. Monterrey rumbo a la Final del Apertura 2025

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Liga MX: Tigres en problemas, apunta a baja de Nico Ibáñez ante Cruz Azul

    Liga MX: Tigres en problemas, apunta a baja de Nico Ibáñez ante Cruz Azul

    1:31
    ¡Tigres presenta la baja de un jugador importante para el encuentro de vuelta!

    ¡Tigres presenta la baja de un jugador importante para el encuentro de vuelta!

    1 min
    Guillermo Cantú reveló el motivo por el cual no hay futbolistas mexicanos en Europa

    Guillermo Cantú reveló el motivo por el cual no hay futbolistas mexicanos en Europa

    2:01
    Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

    Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

    1 min
    Oficial: Pedro Caixinha es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez

    Oficial: Pedro Caixinha es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX