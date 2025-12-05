Video Pésimas noticias para Rayados para la semifinal en Toluca

Toluca recibirá a Monterrey en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

La serie entre estas dos escuadras está a favor de los Rayados, luego del juego de ida que se llevó a cabo en el Gigante de Acero con la gran anotación de Germán Berterame en el primer tiempo.

Sin embargo, hay malas noticias para los regios, el equipo viajó a la ciudad de Toluca sin Jesús Manuel Corona, el atacante no se alcanzó a recuperar de la lesión que sufrió en la ida y decidieron no arriesgarlo.

Por otro lado, hay una buena noticia, Lucas Ocampos si realizó el traslado a la capital choricera, pero solo jugará si es muy necesario, recordar que fue operado de una mano luego de un accidente en su casa.

Ahora, Domenéc Torrent tendrá que mover sus piezas para ajustar la parte ofensiva y no dejar solo a Germán Berterame en el ataque.

El partido iniciará en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.