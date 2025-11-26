Video Se revela video tras la caída de Lucas Ocampos de un scooter

Monterrey vs. América es uno de los partidos más atractivos en la ida de Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 por la calidad y jerarquía de ambas escuadras, pero ello no las exenta de posibles lesiones o factores externos para contar con bajas de cara al encuentro.

Las Águilas no contarán con el francés Allan Saint-Maximin debido a problemas en las vías respiratorias para el juego de este miércoles en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte y luego de los rumores que colocaban al delantero en a Selección de Haití para el Mundial 2026.

Por parte de Rayados, no contará con el futbolista argentino Lucas Ocampos, quien sufrió una caída de un scooter cuando atendía una urgencia familiar y sufrió lesiones, fractura en una muñeca de la mano e incluso, de acuerdo a reportes, llegó a perder por unos momentos la conciencia.

¿CÓMO FUE LA CAÍDA DE LUCAS OCAMPOS PREVIO AL MONTERREY VS. AMÉRICA?

De acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN, el futbolista será operado este miércoles horas antes del juego de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 por lo que se perderá al menos los dos juegos de esta fase y a espera de su recuperación para saber si estará disponible en Semifinales si el club avanza.

Lucas Ocampos atendió una emergencia familiar, cayó de un scooter cuando se dirigía a atender a su hija, quien cayó de un caballo en un Club Hípico a menos de un kilómetro de la casa del argentino.

El jugador sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha. Ocampos tenía descargado su coche eléctrico por lo que decidió trasladarse en scooter, pero la bajada de la colonia de su casa es pronunciada y al ir a exceso de velocidad por la desesperación de la urgencia de su hija, perdió el control.