Tras más de un mes de búsqueda, Rayados de Monterrey tiene primera opción clara para el refuerzo en el ataque en este mismo torneo de la Liga MX, el Apertura 2025.

Se trata de Borja Mayoral delantero del Getafe y a quien Diego Medina, reportero de TUDN, mencionó a inicios de agosto como opción. En estos momentos el futbolista español es quien lleva la delantera para reforzar al Monterrey.

Monterrey preguntó por Borja Mayoral hace algunas semanas; Getafe pedía 11 millones de dólares por el jugador, algo que Rayados no estaba dispuesto a pagar. Monterrey ofertó siete mdd y no recibieron respuesta.

Fue este mismo viernes que Getafe contactó al cuadro de la Liga MX y les ofreció a préstamo al jugador, algo que evidentemente sorprendió a La Pandilla a decir de Diego Medina para TUDN.

Ya estaban buscando otras opciones en otras Ligas pero con esta oportunidad, Borja Mayoral de inmediato se convirtió ahora en la primera opción.

A partir de este momento comenzarán a negociar el tema del salario, cláusulas, si será con opción o sin opción y por cuánto tiempo. El sueldo de Borja Mayoral es muy alto por lo que las negociaciones están en marcha.

Ahora la urgencia viene del lado del club español, que necesita soltar a un futbolista antes del cierre de registros en España, algo que beneficia al Monterrey cuando el cierre de mercado de fichajes está en puerta.