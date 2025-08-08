¿El bombazo de Rayados se acerca? Esto es lo que se sabe

Video ¿Bombazo a la vista en Rayados? Esto es lo que se sabe

Los Rayados de Monterrey están en busca de un refuerzo extranjerro que ocupe la plaza que dejó Nelson Deossa al emigrar al Real Betis, por lo que un 'bombazo' puede estar cerca del conjunto de la 'Pandilla'.

Diego Medina, reportero de TUDN, reveló que el Monterrey tiene previsto incluso concretar un refuerzo en la próxima semana, que no necesariamente sería Antoine Griezmann, ya que la llegada del francés es prácticamente imposible.

Eso sí, el Monterrey tiene previsto sumar a un refuerzo de un calibre similar al del francés y hay un par de nombres que llaman la atención en la directiva de Monterrey, que ya dio luz verde en una reunión especial que se tuvo respecto al tema hace un par de días.

Borja Mayoral del Getafe y Julián Carranza, quien llegara al Feyenoord en sustitución de Santi Gimenez, son los elementos que de momento encabezan la lista que se tiene en los Rayados de Monterrey en busca de suplir a Deossa.

José Antonio 'Tato' Noriega, presidente deportivo del Monterrey, dio pistas respecto al tema y confirmó que hay candidatos para llegar a reforzar a la plantilla dirigida por Domenec Torrent.

"En toda negociación hay voluntades, candidatos, y vamos avanzando", señaló Noriega a su llegada a Monterrey desspués de su participación en la Leagues Cup.