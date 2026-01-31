¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes!
El técnico de Toluca pide buenos terrenos de juego para ofrecer buenos espectáculos y no que prohíban una playera de juego.
El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, no salió nada contento a la conferencia de prensa al término del partido entre Puebla y los Diablos Rojos, q ue terminaron empatados a cero goles. El ‘Turco’ hizo un llamado a la Liga MX con respecto a la cancha del estadio Cuauhtémoc.
Mohamed aseguró que el estado del césped no es el óptimo y no permite a los equipos ofrecer un buen espectáculo y es ahí donde debe fijarse la Liga MX y no en el color de una playera. “No, nos permitieron jugar con playera roja, por lo que tuvimos que utilizar el uniforme en negro".
Córdova debe agarrar confianza
Con respecto al cobro del tiro penal, el estratega señaló que es una decisión que se tomó al interior de la cancha, podría haber tirado Paulinho o Jesús y al final lo cobró Sebastián. “Son circunstancias del futbol a veces se convierten en otras no, el arquero hizo una gran atrapada y le dimos la oportunidad para darle confianza”.