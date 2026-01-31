Liga MX ¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes! El técnico de Toluca pide buenos terrenos de juego para ofrecer buenos espectáculos y no que prohíban una playera de juego.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes

El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, no salió nada contento a la conferencia de prensa al término del partido entre Puebla y los Diablos Rojos, q ue terminaron empatados a cero goles. El ‘Turco’ hizo un llamado a la Liga MX con respecto a la cancha del estadio Cuauhtémoc.

Mohamed aseguró que el estado del césped no es el óptimo y no permite a los equipos ofrecer un buen espectáculo y es ahí donde debe fijarse la Liga MX y no en el color de una playera. “No, nos permitieron jugar con playera roja, por lo que tuvimos que utilizar el uniforme en negro".

PUBLICIDAD

Córdova debe agarrar confianza