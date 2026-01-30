Liga MX Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul Son pocos los futbolistas que han dado el brinco de las Águilas al ‘odiado’ rival.

Video El salto prohibido: del América a Cruz Azul

Después del rumor que se desató sobre que Henry Martín dejaría al América para macharse al conjunto del Cruz Azul para este Clausura 2026, recordamos los jugadores que pasaron de las Águilas a la Máquina de forma directa.

Hay varios jugadores que han vestido las dos playeras como Carlos Hermosillo, ‘Chaco’ Gimenez y Pablo Aguilar, sin embargo, estos jugadores antes de llegar con los Celestes pasaron por otros equipos y no de forma directa.

Solo fueron dos futbolistas que han pasado de forma directa del América a Cruz Azul que son Horacio López Salgado y Francisco ‘Maza’ Rodríguez.

López Salgado jugó con los Azulcremas por cuatro temporadas (1967 – 1971) donde anotó 40 goles y se consagró campeón en 1971.

Tras su paso por América, el atacante se marchó a Cruz Azul donde jugó por 11 temporadas (1972, 1973, 1974, 1979 y 1980) en las cuales se convirtió en referente del equipo al lograr cinco títulos de liga, un Campeón de Campeones y una Concacaf.

De igual forma, con los Celestes anotó 133 goles y en 1975 se consagró como campeón de goleo.

Por su parte, el ‘Maza’ Rodríguez vistió los colores del América durante tres torneos cortos (2013-2014) y salió campeón en el Clausura 2013 ante Cruz Azul, equipo al que llegaría meses después.

El defensor mexicano llegó a la Máquina en el 2014 donde jugó por cinco torneos, pero por su paso por los Cementeros no pudo conquistar ningún título.