    Córdova falla penal y es el villano en el empate de Puebla y Toluca

    El refuerzo de los Diablos tuvo un debut complicado y el campeón no paso del empate en el Cuauhtémoc.

    Video Resumen | ¡Nada para nadie! Puebla y Toluca firman un empate lleno de drama

    Sebastián Córdova tuvo un debut aciago con Toluca y erró un penal, atajado por Ricardo Gutiérrez, y se convirtió en el villano en el empate entre ambos cuadros de la Jornada 4 del Clausura 2026.

    El duelo, pese al marcador sin goles, fue intenso de principio a fin y tuvo de todo un poco.

    Desde expulsiones, Puebla se quedó con 10 hombres desde los 63 minutos tras la expulsión de Nicolás Díaz por una entrada imprudente a rival; pasando por revisiones del VAR, no le marcaron un tiro desde los once pasos al local por un fuera de lugar previo a los 28.

    Un noqueado por balonazo, Eduardo Navarro a los 38; la falla del penal de Córdova a los 45+3 y un conato de bronca hacía el final de la primera mitad.

    En la segunda mitad, la intensidad no bajó, pero el gol nunca llegó.

    Con este resultado, Toluca se mantiene invicto con ocho unidades y está en la parte más alta de la tabla, mientras Puebla sumó cuatro en la parte baja.

    Aquí las incidencias del partido:

    El duelo fue intenso del principio al fin, pero es Puebla el que tuvo la primera de peligro y el arquero Luis García atajó de buena manera.

    Video ¡Tremenda reacción! Luis García evita el gol tras fierrazo de Carlos Baltazar

    A Puebla, más tarde, no le marcaron un posible penal por un fuera de lugar previo a la jugada.

    Video VAR entra en acción y no se marca posible penal por fuera de lugar previo

    El partido fue accidentado, Eduardo Navarro salió del campo tras un balonazo, por fortuna regresó más tarde.

    Video Eduardo Navarro se recupera tras balonazo y regresa al partido

    A los 45+3', Francisco Córdova en su debut con Toluca falló un penal o mejor dicho, el arquero Ricardo Gutiérrez lo atajó de estupenda forma.

    Video Córdova falla penal en el Puebla vs. Toluca: brutal atajada de Gutiérrez

    Al final de la primera mitad, hubo un conato de bronca que dejó varios amonestados.

    Video ¡BRONCA EN EL ÁREA! Barrida imprudente y empujones


    Ya en la segunda mitad, La Franja tuvi el mejor chance vía Edgar Guerra, pero su disparo se fue a un costado.

    Video ¡Imperdonable! Edgar Guerra falla solo frente al arco

    A los 63, Nico Díaz dejpo a Puebla con 10 hombres tras ver tarjeta roja por una entrada muy imprudente.

    Video No lo rompe de milagro: Nico Díaz, expulsado por fuerte barrida
    TolucaPuebla

