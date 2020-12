Miguel Herrera considera que deja una deuda con el americanismo

"Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que gracias a ellos con su exigencia y apoyo me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos. A veces fracasé en el intento, pero ustedes y sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos que esta institución y la afición se merecen", dijo el ex futbolista, quien en su segunda etapa con América logró una Liga, una Copa y un Campeón de Campeones.