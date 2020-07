Míchel González , técnico de Pumas , habló de las salidas de Alfredo Saldívar y Pablo Barrera , donde aseguró que no pasó por él la decisión de que se fueran del club para el Apertura 2020.

"El reforzar es pensar con la idea de que vamos a acertar. Yo pensé que podíamos mantener a ambos porteros, la posibilidad de mañana cuando pase exámenes médicos y firme Talavera y también con Saldívar, así como con Julio González, pero en las decisiones de cada uno individualmente yo no estoy".

"No, yo estoy en las estrategias, pero no en las decisiones. Con Pablo barrera tengo una relación muy estrecha, propuse al club la continuidad, cada uno tiene sus intereses, la mía es que Pablo siguiera, pero también entiendo las del club, pero no es secreto que yo intercedí para que pudiese seguir y entiendo a Pablo que tiene otros intereses".