Mazatlán vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Los Cañoneros reciben en el Encanto a los Rayados en busca de sus primeros puntos.
Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Monterrey de la Jornada 3 del Clausura 2026
Mazatlán y Monterrey levantan el telón de la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando se enfrenten en la cancha del estadio El Encanto.
Los Cañoneros buscan sumar sus primeros puntos en el torneo luego de iniciar el torneo con dos derrotas, una de ellas en casa.
Por su parte, los Rayados van por su segunda victoria consecutiva luego de vencer a los Rayos del Necaxa en su partido luego de una derrota en su debut.
