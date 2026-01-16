    Liga MX

    Mazatlán vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Cañoneros reciben en el Encanto a los Rayados en busca de sus primeros puntos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Monterrey de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Mazatlán y Monterrey levantan el telón de la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando se enfrenten en la cancha del estadio El Encanto.

    Más sobre Liga MX

    América podrá contar con Ramón Juárez para el duelo vs. Pachuca
    1 mins

    América podrá contar con Ramón Juárez para el duelo vs. Pachuca

    Liga MX
    ¿Destino azulcrema? Joao Pedro repite la historia de Oribe Peralta
    1 mins

    ¿Destino azulcrema? Joao Pedro repite la historia de Oribe Peralta

    Liga MX
    Larcamón revela la razón por la que Bogusz se va de Cruz Azul
    1 mins

    Larcamón revela la razón por la que Bogusz se va de Cruz Azul

    Liga MX
    Top 10 de refuerzos que no lograron brillar en Chivas de Guadalajara
    4 mins

    Top 10 de refuerzos que no lograron brillar en Chivas de Guadalajara

    Liga MX
    Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video
    1 mins

    Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video

    Liga MX
    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"
    1 mins

    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"

    Liga MX
    El plan de América para Maximin y Brian Rodríguez en el Clausura 2026
    2 mins

    El plan de América para Maximin y Brian Rodríguez en el Clausura 2026

    Liga MX
    Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026
    1 mins

    Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Liga MX
    Top de fichajes caídos de Cruz Azul, ¿Miguel Borja será el próximo?
    2 mins

    Top de fichajes caídos de Cruz Azul, ¿Miguel Borja será el próximo?

    Liga MX
    ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio
    2 mins

    ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio

    Liga MX

    Los Cañoneros buscan sumar sus primeros puntos en el torneo luego de iniciar el torneo con dos derrotas, una de ellas en casa.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, los Rayados van por su segunda victoria consecutiva luego de vencer a los Rayos del Necaxa en su partido luego de una derrota en su debut.

    Relacionados:
    Liga MXMazatlán FCMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX