    Mazatlán FC

    Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 deL Apertura 2025

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX donde el cuadro sinaloense va por su primer triunfo ante los potosinos en los últimos cinco años.

    Por:
    Baudelio Garcia.
    Video Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

    La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Mazatlán FC y Atlético de San Luis. Este partido se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2025 en el Estadio El Encanto, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

    Mazatlán FC, conocido por su estilo de juego ofensivo, se enfrentará a un Atlético de San Luis que ha mostrado un rendimiento sólido en la temporada.

    PUBLICIDAD

    Históricamente, ambos equipos han tenido sus altibajos en la Liga MX, pero cada encuentro promete ser una batalla emocionante en el terreno de juego. Los seguidores de ambos clubes están ansiosos por ver cómo se desarrollará este duelo.

    Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 12

    Mazatlán FC llega al partido con la moral baja tras caer ante Toluca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Atlético de San Luis también se presenta con un golpe anímico tras perder frente a Pachuca, buscando redimirse y recuperar la confianza en su juego.

    • Cuándo es el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: el juego es el viernes, 3 de octubre de 2025 en El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Atlas vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    Atlas vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    1 min
    El jugador del América: Allan Saint-Maximin anuncia el nacimiento de su hijo

    El jugador del América: Allan Saint-Maximin anuncia el nacimiento de su hijo

    2 min
    Chuy Corona revela cuál fue el mejor momento de su carrera

    Chuy Corona revela cuál fue el mejor momento de su carrera

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 12 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 12 de Apertura 2025

    3 min
    José de Jesús Corona y su despedida del futbol mexicano

    José de Jesús Corona y su despedida del futbol mexicano

    Relacionados:
    Mazatlán FCAtlético de San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD