Video Horario y dónde ver el Mazatlán vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Mazatlán FC y Atlético de San Luis. Este partido se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2025 en el Estadio El Encanto, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Mazatlán FC, conocido por su estilo de juego ofensivo, se enfrentará a un Atlético de San Luis que ha mostrado un rendimiento sólido en la temporada.

Históricamente, ambos equipos han tenido sus altibajos en la Liga MX, pero cada encuentro promete ser una batalla emocionante en el terreno de juego. Los seguidores de ambos clubes están ansiosos por ver cómo se desarrollará este duelo.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 12

Cuándo es el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: el juego es el viernes, 3 de octubre de 2025 en El Encanto.

A qué hora es el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Mazatlán FC vs. Atlético de San Luis: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.