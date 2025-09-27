Video Resumen | Pachuca tiene vida y derrota en casa a San Luis

Pachuca apeló al esfuerzo colectivo y vino de atrás para vencer 2-1 a San Luis en su juego de la Jornada 11 del Apertura 2025 celebrado en el Estadio Hidalgo.

Y es que al inicio del encuentro parecía que los Tuzos hilarían su séptimo partido sin ganar en el torneo, pero consiguieron con un poco de fortuna y futbol empatar primero, y luego darle la vuelta a los potosinos.

Los goles del duelo fueron de Enner Valencia, de penal a los 35 minutos, y un autogol de Juan Manuel Sanabria, a los 40, por los locales, mientras por los visitantes anotó Sebastián Pérez Bouquet, a los 14 minutos.

Los dirigidos de Jaime Lozano iniciaron el encuentro sin energía, conjunción y determinación. Justo como había ocurrido a lo largo de sus últimos encuentros, tanto así que tras la Jornada 9 ante el Querétaro se llevaron un regaño de su presidente.

Pero tras la anotación de Pérez Bouquet, tardaron unos minutos, pero reaccionaron.

Aunque no una manera convencional, porque primero igualaron con un penal tras la falta del arquero de San Luis, Andrés Sánchez sobre el propio Valencia que lo cobró. Y después igualaron con un autogol de Sanabria.

Y apunto estuvo Pachuca de marcar un tercer tanto, de hecho Víctor Guzmán meció las redes, pero lo hizo con una zancadilla a un rival y el árbitro no lo validó vía VAR a los 70 minutos. El mismo Guzmán se perdió un par más hacía el final del duelo.

Con este resultado, Pachuca alcanzó 17 puntos y se mantiene en zona de Liguilla, mientras San Luis se quedó con 10 unidades.