Mauro Quiroga revela fecha tentativa para reanudar la Liga MX

Mauro Quiroga , goleador de los Rayos del Necaxa , señaló que se tiene contemplado que la Liga MX se reanude a partir de mediados de mayo, de no ser así, ya se tienen en la agenda otras fechas posibles.

“Teóricamente se maneja una fecha para el retorno de la Liga que es mediados de mayo, y una fecha siguiente en caso de que esta situación (de la pandemia del coronavirus ) no logre mejorar, pero dependemos de cómo se va desarrollando.

“Nosotros tratamos de entrenar en casa todos los días, para estar activos, no perder el ritmo, pero tratar de no perderlo de todo y no cueste volver a arrancar otra vez”.