Mauro Quiroga revela el porqué ha sido exitoso su paso en la Liga MX

“Yo creo que se dieron muchas cosas, primero lo principal que era que venía de jugar en Chile, venía de también ser goleador, venía con mucho ritmo de competencia y me encontré con un equipo donde desde que llegué me sentí muy cómodo, muy a gusto, con un equipo muy competitivo, muy trabajador, con un perfil muy bajo y bueno, empezó de menos a más en su momento y terminamos prácticamente a nada de llegar a una Final, así que creo que fueron muchos ingredientes que se fueron sumando para el gran rendimiento que tuve en lo individual y el equipo en lo colectivo”, externó.

“Desde pequeño la realidad es que con mi papá y abuelo detrás de casa siempre me tiraban la pelota en el aire y yo saltaba a rematarla con ambos perfiles y de frente y otro, es algo que yo creo que uno ya lo trae de nacimiento, más allá de la práctica que como todo entrenando uno siempre puede potenciarse y mejorar, pero bueno, en mi caso en mi juego aéreo siempre me he identificado, mi papá me decía: ‘Mauro, el juego aéreo es un arma para ti, te puede destrabar situaciones complicadas’”, contó para TUDN.