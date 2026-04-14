Liga MX Comisión Disciplinaria abrirá investigación por el caso Katia Itzel y Sergio Bueno Dicha comisión se encuentra recabando pruebas por lo sucedido en el Pumas vs. Mazatlán.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Abrirán investigación sobre el caso Katia Itzel y Sergio Bueno

Después de los presuntos insultos de Sergio Bueno a Katia Itzel García en el partido entre Pumas y Mazatlán, la Comisión Disciplinaria abrirá una investigación por lo sucedido en el estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con Alex de la Rosa, analista de TUDN, la comisión está recabando pruebas sobre lo ocurrido tras la expulsión del técnico de los Cañoneros.

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Y es que tras el partido entre Pumas y Mazatlán se dio a conocer por medio de una fotógrafa, que Sergio Bueno habría lanzado un comentario misógino en contra de Katia Itzel luego de ser expulsado tras reclamar una polémica decisión.

Un día después de lo ocurrido en el estadio Olímpico Universitario, la árbitra respondió a esos comentarios en una entrevista donde explicó lo que vivió durante el partido y habló sobre lo dicho por Sergio Bueno.

¿POR QUÉ SE DESATÓ LA POLÉMICA EN EL PUMAS VS. MAZATLÁN?

En la recta final del primer tiempo entre Pumas y Mazatlán, l os Cañoneros tenían la oportunidad de empatar el juego tras un error defensivo de los universitarios, sin embargo, Katia Itzel cortó el avance de los visitantes lo que provocó la molestia.