    Liga MX

    Pumas lanza oferta formal para contratar al brasileño Philippe Coutinho

    El equipo de Efraín Juárez quiere apresurase con el armado del equipo para el próximo Apertura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Pumas lanza oferta oficial por el brasileño Philippe Coutinho

    Los Pumas quieren iniciar a armar al equipo para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX y tiene en la mira a un jugador ex del Liverpool y de Barcelona.

    El nombre del jugador en cuestión es Philippe Coutinho, mediocampista ofensivo que se encuentra sin equipo tras su paso por el Vasco da Gama de Brasil.

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    De acuerdo con información del medio carioca RTI Esporte, Pumas hizo una oferta por el mediocampista ofensivo, misma que caducaría en cuatro días.

    El Club Universidad habría ofrecido cosas similares a las que tenía el jugador en el Vasco da Gama, además de incentivos y un porcentaje por la venta de productos oficiales.

    Otros brasileños en Pumas UNAM

    Con este rumor, podemos recordar la llegada de Dani Álves, quien fue un bombazo para la Liga MX y que lastimosamente tuvo que dejar el club en medio de la polémica.

    Otras incorporaciones recientes han sido las de Diogo de Oliveira e Higor Meritao, quienes estuvieron en el 2021, destacando con el equipo, yéndose a la historia, podemos encontrar a Ailton da Silva, Leandro Augusto, Ricardo Ferretti y Cabinho. En el actual plantel de los Universitarios están Nathan Silva y Juninho.

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