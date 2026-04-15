Liga MX Pumas lanza oferta formal para contratar al brasileño Philippe Coutinho El equipo de Efraín Juárez quiere apresurase con el armado del equipo para el próximo Apertura 2026.



Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Pumas lanza oferta oficial por el brasileño Philippe Coutinho

Los Pumas quieren iniciar a armar al equipo para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX y tiene en la mira a un jugador ex del Liverpool y de Barcelona.

El nombre del jugador en cuestión es Philippe Coutinho, mediocampista ofensivo que se encuentra sin equipo tras su paso por el Vasco da Gama de Brasil.

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De acuerdo con información del medio carioca RTI Esporte, Pumas hizo una oferta por el mediocampista ofensivo, misma que caducaría en cuatro días.

El Club Universidad habría ofrecido cosas similares a las que tenía el jugador en el Vasco da Gama, además de incentivos y un porcentaje por la venta de productos oficiales.

Otros brasileños en Pumas UNAM

Con este rumor, podemos recordar la llegada de Dani Álves, quien fue un bombazo para la Liga MX y que lastimosamente tuvo que dejar el club en medio de la polémica.