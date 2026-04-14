Liga MX Precio de boletos del partido América vs. Toluca en el Estadio Banorte La directiva de las Águilas dio a conocer el costo de las entradas del partido del Clausura 2026.

Video América vs. Toluca: ¿Cuánto cuestan los boletos del partido en el Estadio Banorte?

América reveló el costo de los boletos para el partido ante Toluca de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, que sufren una baja de precio considerable.

Respecto a lo que valieron las entradas para el América vs. Cruz Azul, ahora es casi la mitad en la mayoría de las zonas, además de una promoción para todos sus aficionados.

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Precio de boletos para el América vs. Toluca



La directiva de las Águilas decidió poner una promoción idéntica al partido de América ante Nashville de la Concacaf Champions Cup 2026, con un 4x3 en algunas zonas del Estadio Banorte.

A diferencia del costo ante La Máquina, donde el boleto más barato rondaba los 700 pesos y el más caro casi 4 mil pesos, ahora el valor es mucho menor en el Coloso de Santa Úrsula.

Estos son los precios y las zonas con la promoción de 4x3, que tendrá este martes 14 de abril su preventa para abonados, así como tarjetahabientes Banorte en México. La venta general será este miércoles 15 de abril.

Alto Norte : 400 pesos (23.17 dólares), promoción 4x3

: 400 pesos (23.17 dólares), Alto Sur : 400 pesos (23.17 dólares), promoción 4x3

: 400 pesos (23.17 dólares), 300 Preferente : 800 pesos (46.35 dólares), promoción 4x3

: 800 pesos (46.35 dólares), 300 Cabecera : 800 pesos (46.35 dólares), promoción 4x3

: 800 pesos (46.35 dólares), 100 Cabecera : 800 pesos 46.35 dólares), promoción 4x3

: 800 pesos 46.35 dólares), 100 Plus Norte : 1,200 pesos (69.52 dólares), promoción 4x3

: 1,200 pesos (69.52 dólares), 100 Plus Sur : 1,200 pesos (69.52 dólares), promoción 4x3

: 1,200 pesos (69.52 dólares), Alto Lateral : 700 pesos (40.55 dólares)

: 700 pesos (40.55 dólares) 300 Lateral : 1,000 pesos (57.93 dólares)

: 1,000 pesos (57.93 dólares) 200 Platea : 1,000 pesos (57.93 dólares)

: 1,000 pesos (57.93 dólares) Palcos Club: 1,800 pesos (104.28 dólares).