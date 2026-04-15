Liga MX Así fue como Nahuel Guzmán activa la renovación automática con Tigres El veterano guardameta argentino seguirá en la institución felina por el momento luego de que se activara esta cláusula con el conjunto felino.

Video Tigres renueva en automático el contrato del portero Nahuel Guzmán

Este miércoles Vladimir García reveló para TUDN la renovación automática del veterano guardameta argentino Nahuel Guzmán, de 40 años de edad hasta el verano de 2027, por lo que su estadía con el cuadro regio se alargará tras más de 10 años en la institución.

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La renovación en el contrato del ‘Pató’ Guzmán se dio luego de cumplir con el porcentaje de minutos jugados acordados. En 2025 se reportó su última renovación hasta junio de 2026, con opción a 2027.

Hoy esa cláusula de minutos se hizo válida automáticamente, pues superó el 60 por ciento de partidos disputados desde el Apertura 2025 hasta ahora.

Previo al verano de 2027 se discutirá el futuro de Nahuel Guzmán y se tomará en cuenta el rendimiento del portero, así como voluntades y visión de ambas partes, jugador y club.

Nahuel Guzmán suma en la temporada (Apertura 2025 y Clausura 2026) 37 juegos disputados entre Liga y Liguilla; tanto en el semestre pasado como en el actual ha jugado todos los partidos del torneo regular, eso sin contar juegos internacionales como la Concacaf Champions Cup.

NAHUEL GUZMÁN RENOVÓ CON TIGRES, ¿Y GIGNAC?

En cuanto a la otra estrella internacional de los felinos, el delantero francés André-Pierre Gignac, su contrato expira este verano por lo que se está a la espera de un acuerdo para conocer si habrá o no una extensión de relación laboral del jugador con Tigres.