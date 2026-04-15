Liga MX Tigres quiere tener a André-Pierre Gignac en otra faceta El futbolista francés termina contrato en junio próximo y no se le renovará, pero Tigres lo quiere de cerca en el plantel.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Gignac cerrará una faceta con Tigres, pero abrirá otra!

André-Pierre Gignac terminará un ciclo con Tigres, pero se abrirá otro con la institución Universitaria. Al futbolista francés no se le renovará su contrato, que expira en junio próximo, pero la directiva no lo quiere lejos, por lo que le ofrecerá un cargo como directivo.

El futbolista francés sigue con su preparación para ocupar un lugar como asesor en el equipo. Gignac está enterado de la situación y el jugador asegura quiere quedarse a vivir en Monterrey y ayudar desde otro frente de trabajo.

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André-Pierre Gignac asesoró en la llegada de futbolistas franceses como Thauvin, Kolo, Delort y platicó con Martial.

El contrato de Gignac termina el 30 de junio y esperarán para saber si el cuadro llega a la final del Clausura 2026 o a la final de la Concacaf Champions Cup, donde también tienen participación.

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