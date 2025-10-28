Video ¡Última hora! Esta es la verdad sobre la llegada de Anselmi a Pumas

En los últimos días ha trascendido el rumor de que la directiva de Pumas ya tuvo un primer contacto con Martín Anselmi en caso de que el equipo no levante con Efraín Juárez.

Luego de sondear el entorno de Anselmi, Hugo ‘Chef’ Ramírez reporta para TUDN que esa información es falsa, ya que no ha habido contactos entre el técnico argentino y Pumas.

Tras su fracaso en el Porto, Anselmi decidió estar un tiempo en pausa y, en caso de volver a los banquillos, será con un proyecto desde cero, ya que no quiere tomar un club con la competición en curso.

Incluso, por esa razón, el entrenador argentino de 40 años ha rechazado algunos equipos, uno de ellos Atlético Mineiro brasileño.

El ‘Chef’ Ramírez añade que Anselmi actualmente está en Argentina, pero con constantes viajes de actualización con colegas del futbol.

Tras su polémica salida de Cruz Azul, Anselmi solo duró seis meses en el Porto y fue despedido en junio pasado por su fracaso en el Mundial de Clubes, donde fue eliminado en la Fase de Grupos.

Anselmi dirigió a los Dragones en 21 partidos con saldo de 10 victorias, seis empates y cinco derrotas.

Por su parte, Pumas sigue firme con Efraín Juárez como su entrenador y confía en que los clasifique al Play-in del Torneo Apertura 2025.

Los universitarios marchan en el lugar 13 de la tabla con 15 puntos, a dos de la zona de calificación.