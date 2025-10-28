    Pumas UNAM

    ¿Martín Anselmi regresa a la Liga MX con Pumas? Esto es lo que se sabe

    El extécnico de Cruz Azul ha sido vinculado con el club universitario para reemplazar a Efraín Juárez.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Última hora! Esta es la verdad sobre la llegada de Anselmi a Pumas

    En los últimos días ha trascendido el rumor de que la directiva de Pumas ya tuvo un primer contacto con Martín Anselmi en caso de que el equipo no levante con Efraín Juárez.

    Luego de sondear el entorno de Anselmi, Hugo ‘Chef’ Ramírez reporta para TUDN que esa información es falsa, ya que no ha habido contactos entre el técnico argentino y Pumas.

    PUBLICIDAD

    Tras su fracaso en el Porto, Anselmi decidió estar un tiempo en pausa y, en caso de volver a los banquillos, será con un proyecto desde cero, ya que no quiere tomar un club con la competición en curso.

    Incluso, por esa razón, el entrenador argentino de 40 años ha rechazado algunos equipos, uno de ellos Atlético Mineiro brasileño.

    El ‘Chef’ Ramírez añade que Anselmi actualmente está en Argentina, pero con constantes viajes de actualización con colegas del futbol.

    Tras su polémica salida de Cruz Azul, Anselmi solo duró seis meses en el Porto y fue despedido en junio pasado por su fracaso en el Mundial de Clubes, donde fue eliminado en la Fase de Grupos.

    Anselmi dirigió a los Dragones en 21 partidos con saldo de 10 victorias, seis empates y cinco derrotas.

    Por su parte, Pumas sigue firme con Efraín Juárez como su entrenador y confía en que los clasifique al Play-in del Torneo Apertura 2025.

    Los universitarios marchan en el lugar 13 de la tabla con 15 puntos, a dos de la zona de calificación.

    Video Anselmi rompe silencio y dice “que no le fue infiel” a Cruz Azul

    Más sobre Pumas UNAM

    2 min
    ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    1 min
    Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas

    Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas

    1 min
    Efraín Juárez da polémica declaración tras la crisis que vive en Pumas

    Efraín Juárez da polémica declaración tras la crisis que vive en Pumas

    1 min
    Épico intercambio entre Keylor Navas y James Rodríguez en partido León vs. Pumas

    Épico intercambio entre Keylor Navas y James Rodríguez en partido León vs. Pumas

    2 min
    Resumen León vs. Pumas: Goles, highlights y resultado Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

    Resumen León vs. Pumas: Goles, highlights y resultado Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

    Relacionados:
    Pumas UNAMMartín Anselmi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX