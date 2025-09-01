Video ¡Bombazo inesperado! El sorprendente club que quiere a Anselmi

Martín Anselmi parece tener contados los días sin trabajo ante los rumores que lo colocan como el candidato favorito para dirigir a un grande de Brasil.

De acuerdo con César Luis Merlo, periodista experto en fichajes, Anselmi tiene una gran ventaja respecto al resto de los candidatos que el Atlético Mineiro ha entrevistado para ocupar la vancante de Alexi Stival, mejor conocido como 'Cuca'.

La fuente señala que el Atlético Mineiro busca a un entrenador joven, prometedor, con experiencia y con un profundo conocimiento táctico, por lo que Anselmi ha caído como anillo al dedo.

Pese a su paso sin pena ni gloria en Europa con los Dragones, Anselmi tiene argumentos en sus inicios en el futbol sudamericano y dejó una buena impresión en México con Cruz Azul, al menos futbolísticamente hablando.

Anselmi presume un gran legado en el futbol sudamericano gracias a sus logros con Independiente del Valle, pues en un año y siete meses levantó cuatro títulos: la CONMEBOL Sudamericana en 2022, la Recopa Sudamericana en 2023, la Copa Ecuador y Supercopa.