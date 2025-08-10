Martín Anselmi se defiende y afirma que no le fue infiel a Cruz Azul

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para el canal de YouTube Clank!, el DT argentino respondió sobre diversos pasajes de su pasado reciente, en especial el abrupto adiós al club cementero.

Anselmi aseguró que no considera haber actuado mal con Cruz Azul, subrayando que la oferta de los Dragones era irrechazable y que, aunque aún le restaba año y medio de contrato, ya no se sentía pleno en el equipo. Durante el Apertura 2024, había llevado a La Máquina al liderato con 42 puntos, récord en torneos cortos de 17 jornadas.

“ Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (el Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí”.

Reconoció que para muchos aficionados pudo quedar como un “villano” por irse, aunque defendió las formas en que se dio su salida. “ Que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, sí puede ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar”.

Vale la pena recordar que su etapa en Portugal fue breve, siendo cesado tras solo un semestre por los malos resultados en la Primeira Liga y el Mundial de Clubes.