¿Martín Anselmi a Pumas? Esto se sabe sobre el futuro de Efraín Juárez

La goleada vivida por Pumas ante América por 4-1 el pasado fin de semana, apuró los rumores sobre una posible salida de Efraín Juárez y la llegada de Martín Anselmi al banquillo auriazul.

El cuadro de la UNAM acarrea tres partidos sin ganar, un empates y dos derrotas, incluida también la que sufrió el equipo de Pumas ante Juárez por 3-1, y en puerta el partido ante Chivas este fin de semana por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo a información de Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, en el programa Insiders, esto es lo que se sabe sobre si es verdad o no la salida de Efraín Juárez.

"Después de dos derrotas se habló mucho del tema de Martín Anselmi. Todo se junta, un equipo de dos derrotas, técnico sin chamba, quiere regresar al futbol mexicano, todo suena a que se están tocando puertas para regresar.

"Lo que yo tengo es que la confianza es total para Efraín y no es espaldarazo, confianza total al proyecto. Se fueron muchos futbolistas y llegó lo que pidió Efraín, para cortarlo a la semana 12, la realidad es que Universidad no lo va a hacer".

Lo único que, a futuro, puede cambiar todo es que Pumas sufra nuevas derrotas, de manera catastrófica ante Chivas y Rayados, que son sus siguiente rivales en el Apertura 2025 de la Liga MX.