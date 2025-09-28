Luis Pérez, auxiliar técnico de Efrían Juárez, criticó fuertemente al arbitraje tras la goleada de América sobre Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.

"Muy tristes por el resultado, no es lo esperado, pero sí es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje, porque la realidad es que el primer tiempo se estaba jugando un partido bastante intenso, es un clásico, creo que a nivel mundial todos los clásicos se juegan así, cada balón, cada disputa.

"Creo y estoy convencido que no sé si hay una tendencia en contra de nosotros, pero la verdad es que entramos a las divididas al cien por cien como se debe de vivir un clásico, y al final el árbitro te va condicionando, te va condicionando la banca de ellos que siguen gritando, diciendo, y exagerando faltas, él (César Palazuelos) ya quería sacar amarillas sin que estuvieran tirados.

"Ahí debería haber una evaluación, ya son demasiadas veces que ha pasado esto, no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo, todos los días se sacrifican para dar su mejor versión. Condicionarte y que les digan que a la próxima los van a amonestar, no es válido, al final son 11 contra 11, estaba siendo un gran partido".