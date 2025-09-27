Video Colleen Ramsey se lleva sorpresa en el mercado previo al clásico

Colleen Ramsey, esposa del jugador de los Pumas, Aaron Ramsey, visitó por primera vez un mercado en la Ciudad de México previo al clásico capitalino y se llevó una gran sorpresa.

Por medio de sus redes sociales, Colleen Ramsey compartió, a modo de videoblog, su primera visita a un 'tianguis' o mercado de la capital mexicana donde probó desde los típicos tacos de flor de calabaza con queso Oaxaca hasta las famosas 'tortitas' de nata.

"Algo que deben saber de mí es que amo los mercados, me sentí como una niña, amé cada segundo de este día. El ambiente fue de lo mejor. Este hombre amenizó con música, probamos un taco de flor de calabaza con salsa, estaba muy picante. Miren esa cantidad de queso, estaba delicioso.

"Todo se veía tan rico y los mexicanos son tan amables. La próxima vez necesitaré una bolsa más grande. Compré chicharrón fresco, crujiente y salado, me encantó, como seguramente ya sabías", comenta en su video.

No es la primera vez que la esposa de Ramsey comparte sus nuevas aventuras en la Ciudad de México desde que dejara tierras europeas para acompañar a su esposo del otro lado del mundo.