    Pumas UNAM

    Esposa de Aaron Ramsey visita mercado por primera vez previo al América vs. Pumas

    Colleen Ramsey se robó el corazón de los capitalinos una vez más.

    Por:
    TUDN.
    Video Colleen Ramsey se lleva sorpresa en el mercado previo al clásico

    Colleen Ramsey, esposa del jugador de los Pumas, Aaron Ramsey, visitó por primera vez un mercado en la Ciudad de México previo al clásico capitalino y se llevó una gran sorpresa.

    Por medio de sus redes sociales, Colleen Ramsey compartió, a modo de videoblog, su primera visita a un 'tianguis' o mercado de la capital mexicana donde probó desde los típicos tacos de flor de calabaza con queso Oaxaca hasta las famosas 'tortitas' de nata.

    PUBLICIDAD

    "Algo que deben saber de mí es que amo los mercados, me sentí como una niña, amé cada segundo de este día. El ambiente fue de lo mejor. Este hombre amenizó con música, probamos un taco de flor de calabaza con salsa, estaba muy picante. Miren esa cantidad de queso, estaba delicioso.

    "Todo se veía tan rico y los mexicanos son tan amables. La próxima vez necesitaré una bolsa más grande. Compré chicharrón fresco, crujiente y salado, me encantó, como seguramente ya sabías", comenta en su video.

    No es la primera vez que la esposa de Ramsey comparte sus nuevas aventuras en la Ciudad de México desde que dejara tierras europeas para acompañar a su esposo del otro lado del mundo.

    Esta tarde, Ramsey encarará su primer clásico capitalino con Pumas ante América como parte de la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Más sobre Pumas UNAM

    1 Historias
    América vs. Pumas EN VIVO por el Apertura 2025 de Liga MX: Horario y dónde ver
    Así fue la derrota más dolorosa de Pumas en un clásico vs. América
    Así fue la derrota más dolorosa de Pumas en un clásico vs. América
    Así fue la derrota más dolorosa de Pumas en un clásico vs. América

    Así fue la derrota más dolorosa de Pumas en un clásico vs. América

    Liga MX
    12 fotos
    2 min
    Horario y dónde ver América vs. Pumas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver América vs. Pumas de la Liga MX Apertura 2025

    Una de las últimas victorias polémicas de América vs. Pumas se dio en el Apertura 2023
    Una de las últimas victorias polémicas de América vs. Pumas se dio en el Apertura 2023
    Una de las últimas victorias polémicas de América vs. Pumas se dio en el Apertura 2023

    Una de las últimas victorias polémicas de América vs. Pumas se dio en el Apertura 2023

    Liga MX
    17 fotos
    2 min
    Fidalgo considera el América vs. Pumas un clásico y olvida a Cruz Azul

    Fidalgo considera el América vs. Pumas un clásico y olvida a Cruz Azul

    Relacionados:
    Pumas UNAMAaron RamseyClásico América vs. Pumas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD