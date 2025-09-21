América vs. Pumas: Precio y venta de boletos para el Clásico Capitalino 2025
Las Águilas buscan regresar a la senda victoria en el Clásico Capitalino de la Liga MX.
América dio a conocer el precio de los boletos y las fechas de venta para el Clásico Capitalino ante Pumas correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.
América jugará entre semana en calidad de visitante ante Atlético San Luis buscando regresar a la senda del triunfo tras la derrota ante Chivas y el dramático empate de último minuto ante Monterrey.
Por su parte, Pumas enfrentará a FC Juárez a media semana tras empatar a un gol con Tigres en la jornada pasada.
Esto es lo que te costará ver a las Águilas o a los Pumas, en caso de ser seguidor universitario, en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 27 de septiembre como parte de la doble jornada que se jugará a partir del martes.
PRECIOS DE BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS. PUMAS 2025 DE LIGA MX
- Preferente sur $400
- Cabecera norte $450
- Cabecera sur $450
- Preferente lateral $500
- Platea lateral (esquinas) $550
- Platea lateral (central alta) $650
- Platea lateral (central baja) $700
- Especial club $1,400
La preventa Azulcrema inicia el 21 y 22 de septiembre, mientras que la preventa compradores AP25 iniciará el lunes 22. la venta general será a partir del martes 23.