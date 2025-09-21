Video ¡Calienta el Clásico Capitalino! Esto te costará ver el América vs. Pumas de Jornada 11

América dio a conocer el precio de los boletos y las fechas de venta para el Clásico Capitalino ante Pumas correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.

América jugará entre semana en calidad de visitante ante Atlético San Luis buscando regresar a la senda del triunfo tras la derrota ante Chivas y el dramático empate de último minuto ante Monterrey.

Por su parte, Pumas enfrentará a FC Juárez a media semana tras empatar a un gol con Tigres en la jornada pasada.

Esto es lo que te costará ver a las Águilas o a los Pumas, en caso de ser seguidor universitario, en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 27 de septiembre como parte de la doble jornada que se jugará a partir del martes.

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS. PUMAS 2025 DE LIGA MX

Preferente sur $400

Cabecera norte $450

Cabecera sur $450

Preferente lateral $500

Platea lateral (esquinas) $550

Platea lateral (central alta) $650

Platea lateral (central baja) $700

Especial club $1,400