    América

    América vs. Pumas: Precio y venta de boletos para el Clásico Capitalino 2025

    Las Águilas buscan regresar a la senda victoria en el Clásico Capitalino de la Liga MX.

    América dio a conocer el precio de los boletos y las fechas de venta para el Clásico Capitalino ante Pumas correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de Liga MX.

    América jugará entre semana en calidad de visitante ante Atlético San Luis buscando regresar a la senda del triunfo tras la derrota ante Chivas y el dramático empate de último minuto ante Monterrey.

    Por su parte, Pumas enfrentará a FC Juárez a media semana tras empatar a un gol con Tigres en la jornada pasada.

    Esto es lo que te costará ver a las Águilas o a los Pumas, en caso de ser seguidor universitario, en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 27 de septiembre como parte de la doble jornada que se jugará a partir del martes.

    PRECIOS DE BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS. PUMAS 2025 DE LIGA MX

    • Preferente sur $400
    • Cabecera norte $450
    • Cabecera sur $450
    • Preferente lateral $500
    • Platea lateral (esquinas) $550
    • Platea lateral (central alta) $650
    • Platea lateral (central baja) $700
    • Especial club $1,400

    La preventa Azulcrema inicia el 21 y 22 de septiembre, mientras que la preventa compradores AP25 iniciará el lunes 22. la venta general será a partir del martes 23.

