    América

    César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro del Clásico América vs. Pumas de Jornada 11

    La cancha del Estadio Azulcrema vibrará este sábado con otra edición del emocionante clásico capitalino.

    Por:
    Juan Regis.
    Video La insólita razón por la que Sergio Canales fue operado en Rayados

    La Comisión Disciplinaria dio a conocer a los árbitros que estarán a cargo del Clásico entre América y Pumas de Jornada 11 en el Estadio Azulcrema este fin de semana.

    El árbitro central será nada más y nada menos que César Arturo Ramos Palazuelos, quien estará acompañado de los abanderados Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra. Los encargados del VAR serán Adonaí Escobedo y Edgar Magdaleno.

    Ramos Palazuelos dirigirá su quinto clásico entre Águilas y Pumas desde que lo hiciera por última vez hace casi dos años en la Jornada 16 del Clausura 2023.

    POLÉMICO PENAL DE PALAZUELOS EN CLÁSICO AMÉRICA VS. PUMAS

    En aquella noche de abril, el silbante tuvo una polémica decisión que influyó en el marcador final, luego de que otorgara un penal cometido por Diogo de Oliveira sobre Sebastián Cáceres que significó el empate definitivo a un gol en el Estadio Azteca.

    Como si fuera poco, Palazuelos expulsó al entonces entrenador de Pumas, Antonio 'Turco' Mohamed, lo que provocó que el otrora delantero auriazul, Juan Ignacio Dinenno, cargara contra el arbitraje en entrevista flash.

    En total, Ramos Palazuelos ha mostrado 19 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones en los cuatro clásicos que acumula hasta el momento.

    Liga MX
    21 fotos
