Video La increíble historia de un referente de América contra Pumas

El Clásico Capitalino entre América y Pumas nos ha regalado grandes historias y curiosidades y una de ellas es la de Christian Patiño quien brilló con un hat trick en el estadio Olímpico Universitario tras ser regañado por Mario Carrillo.

En el torneo Apertura 2002 el ex atacante de las Águilas llegó golpeado al Clásico ante los Universitarios luego de que el técnico azulcrema le pícara la cresta en una charla previa al partido.

“" Y tú Patiño, eres el más soberbio de todos¨ y empezó a decirme que tenía que ayudar al equipo y trabajar más. Yo estaba molesto porque se dirigió a mi ante todo el grupo… yo iba bastante enojado. En el camión y vestidor no le hable nadie, ni tampoco subí al reconocimiento de cancha”, contó Patiño.

Con ese enojo Christian Patiño se preparó e hizo lo impensable, y es que el atacante se lució con un triplete para convertirse en el único jugador azulcremas en anotar un hat trick ante Pumas en Ciudad Universitaria y eso no es todo ya que también lideró el triunfo mil de los Azulcremas.

“Empecé a prepararme para el juego y ese día me tocó hacer un hat trick ante Pumas y hasta la fecha lo ponen como el único jugador del América que ha metido tres goles en CU y fueron los mil triunfos del América”, dijo Christian Patiño.

Pese al regaño de Mario Carrillo, el ex atacante de las Águilas quedó muy agradecido con el estratega al que consideró su mentor.

“Al final Mario Carrillo me dijo “ ves como si puedes ser líder, tienes todo para ser el mejor” y al final él sabía por donde pegarme y a partir de ahí él ha sido un mentor para mi y mi respetos para él”, agregó.

Aquel partido de la jornada 8 del Apertura 2002, América superó de 1-3 a Pumas para quedarse con el Clásico Capitalino.