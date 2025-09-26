Álvaro Fidalgo se 'olvidó' de Cruz Azul cuando le preguntaron sobre el clásico con Pumas de cara al partido de este sábado como parte de la Jornada 11 del Apertura 2025.

En rueda de prensa, el mediocampista español respondió a la pregunta de si considera a los Universitarios como un rival digno de un clásico pese a la sequía de trofeos y la crisis que atraviesan los del Pedregal desde hace años.

PUBLICIDAD

Sí considero, obviamente, a Pumas un Clásico, por supuesto. Considero que tenemos tres, sobre todo porque cuando llegué, los más importantes, en mi sentir fue siempre Chivas y Pumas,

"Es verdad que Cruz Azul con estas últimas rivalidades en los últimos años que fueron muy lindos todos los partidos contra ellos creo que esa rivalidad todavía sigue creciendo, qué bueno, a todos nos gusta tener grandes partidos", aludió Fidalgo a la hegemonía que América posee sobre La Máquina.

PUMAS, UN RIVAL CASI TAN IMPORTANTE COMO CHIVAS PARA LA AFICIÓN

Fidalgo, quien desde hace cinco años defiende los colores del América, confesó que la afición suele ser más exigente con los partidos ante Pumas que incluso ante el acérrimo rival, Chivas.

"Un partido muy importante para nosotros y sobre todo para la afición, siento que para ellos este partido es incluso casi… no más importante que el de Chivas, pero según me contaron, ya sabes que me gusta mucho la historia del club y de las cosas, sé que hace años este partido era una locura, me lo contó gente dentro del club que lo vivía como un aficionado más", confesó 'El Maguito'.