    Pumas UNAM

    América vs. Pumas: Efraín Juárez es expulsado por reclamos al árbitro César Ramos

    El director técnico del conjunto de la UNAM acabó con la paciencia del central y se fue a los vestidores antes del descanso; no estará ante Chivas.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Efraín Juárez se va expulsado por reclamarle al árbitro!

    América vs. Pumas mostró apenas en el primer tiempo los ánimos candentes desde todos los frentes como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 en dos momentos en los que la cordura se acabó y vinieron consecuencias.

    Primero fue una riña entre Allan Saint-Maximin con Jorge Ruvalcaba dentro de los primeros 10 minutos, incluso el jugador del conjunto de la UNAM marcó después un gol con el que puso al frente a su equipo tras una garrafal falla de Sebastián Cáceres.

    PUBLICIDAD

    Después, en un partido de alta tensión en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien se fue expulsado tras airados reclamos al árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos luego de una falta que permitió un tiro libre directo al América por el costado izquierdo.

    A decir de Fernando Guerrero, exárbitro y hoy comentarista de TUDN, no existía tal infracción, por lo que los reclamos del estratega tenían una razón de ser, mas no fueron las formas y debió irse a los vestidores antes de tiempo, incluso antes del descanso al 44’.

    Con la expulsión de Efraín Juárez, la tercera como entrenador de Pumas; las otras dos en el torneo pasado, una en fase regular y la otra en Liguilla, no estará presente para la Jornada 12 en partido frente a Chivas en el Estadio Olímpico de C.U. el próximo 5 de octubre y previo a la Fecha FIFA.

    Pumas pelea por conservar un puesto en zona de clasificación a la Fase Final de la Liga MX, luego de que en el torneo pasado no alcanzará a clasificar a Cuartos de Final tras ser eliminado en el segundo Play-In.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Pese a dos goles anulados, Monterrey logra imponerse a Santos en la Jornada 11

    Pese a dos goles anulados, Monterrey logra imponerse a Santos en la Jornada 11

    2 min
    Atlas vence al Necaxa en un cierre de locura, con penal y bronca incluida

    Atlas vence al Necaxa en un cierre de locura, con penal y bronca incluida

    6:02
    Resumen | Pachuca tiene vida y derrota en casa a San Luis

    Resumen | Pachuca tiene vida y derrota en casa a San Luis

    2 min
    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Relacionados:
    Pumas UNAMPumasEfraín Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD