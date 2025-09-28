América vs. Pumas mostró apenas en el primer tiempo los ánimos candentes desde todos los frentes como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 en dos momentos en los que la cordura se acabó y vinieron consecuencias.

Primero fue una riña entre Allan Saint-Maximin con Jorge Ruvalcaba dentro de los primeros 10 minutos, incluso el jugador del conjunto de la UNAM marcó después un gol con el que puso al frente a su equipo tras una garrafal falla de Sebastián Cáceres.

Después, en un partido de alta tensión en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien se fue expulsado tras airados reclamos al árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos luego de una falta que permitió un tiro libre directo al América por el costado izquierdo.

A decir de Fernando Guerrero, exárbitro y hoy comentarista de TUDN, no existía tal infracción, por lo que los reclamos del estratega tenían una razón de ser, mas no fueron las formas y debió irse a los vestidores antes de tiempo, incluso antes del descanso al 44’.

Con la expulsión de Efraín Juárez, la tercera como entrenador de Pumas; las otras dos en el torneo pasado, una en fase regular y la otra en Liguilla, no estará presente para la Jornada 12 en partido frente a Chivas en el Estadio Olímpico de C.U. el próximo 5 de octubre y previo a la Fecha FIFA.