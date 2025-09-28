    América

    Maximin se burla de Pumas tras goleada de América en el clásico

    El delantero de las Águilas dejó un mensaje para la afición universitaria.

    Juan Regis.
    Video Maximin se burla de afición de Pumas tras ganar el clásico

    Luego de la goleada de América sobre Pumas en el clásico capitalino de Jornada 11, Allan Saint-Maximin se burló de la afición con un mensaje en redes sociales.

    Si bien el delantero de las Águilas no pudo firmar su nombre en ninguno de los cuatro goles, su presencia en el terreno de juego provocó el primer tanto en contra de Pumas. De ahí la burla que compartió en redes.

    "Pumas marcó un gol para Maximin", se lee en el mensaje que acompaña el video de la jugada por la banda y el tiro-centro del francés que derivó en el autgol de Álvaro Angulo a los 55 minutos.

    Maximin fue uno de los jugadores más dinámicos de América junto a Alejandor Zendejas durante los 80 minutos que disputó el francés antes de dar su lugar a Brian Rodríguez.

    En el Apertura 2025, Maximin ha disputado seis partidos, sumado dos goles y una asistencia. América recibirá a Santos Laguna y visitará a Cruz Azul en las jornadas 12 y 13, respectivamente.

