¡EN VIVO! Juárez vs. Toluca partido de los Cuartos de Final de Liga MX
La Fiesta Grande del Apertura 2025 tiene este partidazo de en su Ida de Cuartos de Final desde el Olímpico Benito Juárez.
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arrancan EN VIVO con el partido de Juárez vs. Toluca desde el Estadio Olímpico Universitario.
Acá te traeremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación con el campeón y líder del torneo, en contra del octavo lugar.
Juárez tuvo que pasar por el Play-In para clasificarse en número ocho, misma posición que terminó en el torneo regular. Primero perdió ante Tijuana y luego le ganó a Pachuca.
GOL DE JUÁREZ
Apenas al minuto 3, Jesús Murillo abre el marcador para cortarle a Toluca una racha de 345 minutos sin recibir gol en la Liguilla.
DOLOROSA LESIÓN DE BRAVOS
Diego Ochoa, quien brilló con la Selección Mexicana Sub-20 en el pasado Mundial de la categoría, entra de cambio ante la dura lesión muscular de José García, quien no se pudo ni levantar del terreno de juego del dolor.
GOL DE TOLUCA 1-1
Antonio 'Pollo' Briseño remata de palomita un esférico que pegó en el poste para empatar el partido en Ciudad Juárez.
REMONTADA DE TOLUCA
¡El bicampeón de goleo aparece! Los Diablos Rojos remotan con gol del portugués en una definición dentro del área.
Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX
Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Ida de Cuartos de Final
Miércoles 26 de noviembre
- FC Juárez 1-1 Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
- Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU
- Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET (27 nov) y 9 pm PT de EEUU
Jueves 27 de noviembre
- Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU
Vuelta de Cuartos de Final
Sábado 29 de noviembre
- América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
- Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
- Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU
Domingo 30 de noviembre
- Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU