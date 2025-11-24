Video Fechas y horarios "extraordinarios" para los Cuartos de Final de Liga MX

La Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios en que se jugarán los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 tras disputarse el último partido del Play-In.

Xolos y FC Juárez fueron los equipos que se unieron a la Liguilla de la Liga MX tras la clasificación directa de Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Cabe destacar que, la Liga MX determinó “una programación extraordinaria” para los partidos de Cuartos de Final con tres series a disputarse en miércoles-sábado y solo una en jueves-domingo.

Esto debido a la petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX de no programar los partidos Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Monterrey el mismo día para garantizar la seguridad de las aficiones de los cuatro equipos.

Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX

Los partidos de ida se disputarán el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Ida de Cuartos de Final

Miércoles 26 de noviembre

FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

- Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU

- Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU

Jueves 27 de noviembre



Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

Vuelta de Cuartos de Final

Sábado 29 de noviembre

América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU

- Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU

- Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

Domingo 30 de noviembre

